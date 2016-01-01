فضيحة فى رواتب مصارعي ألعاب البحر المتوسط.. رياضة البرلمان تستدعى الوزير للتحقيق.. نائب: الألعاب الفردية مستقبل مصر.. ومطالب بالاهتمام بها

رياضة البرلمان تستدعي الوزير للتحقيق في فضيحة رواتب المصارعين

رياضة البرلمان تطالب بإعادة النظر فى مرتبات لاعبى القوى

رياضة البرلمان تكرم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط

على الرغم من حصولهم على 48 ميدالية متنوعة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى اسبانيا فى الفترة ما ين 22 يونيو الماضي وحتى 1 يوليو، إلا أن أبطال الألعاب الفردية والقوي يجدوا التقدير المادي المناسب.. ولم تكن انجازات هؤلاء الأبطال بدعم مسبق من الاتحادات المنتمون إليها، بل كانت بتكاليف حملوها على عاتقهم لتطوير أنفسهم، والتى تخطت ال 5000 جنيه، في حين ان مرتباتهم لا تتخطى ال 900 جنيه، وفقا لما صرحوا به احتجاجا على قلة الدعم الموجه لهم.فى هذا السياق، كشفت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن أنها ستقوم باستدعاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة للتحقيق فى تدنى مرتبات لاعبى المصارعة، مطالبين الدولة والإعلام بتقديم كامل الدعم لهم لاسيما أن تلك الألعاب هى أمل مصر فى المستقبل.بداية، طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، باستدعاء الدكتور اشرف صبحى وزير الرياضة والعميد عصام النوار، رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة وأبطال المصارعة لحضور اجتماع الجنة ودراسة الأزمات التى يتعرض لها أبطال المصارعة المصرية خاصة أزمة تدني رواتب اللاعبين.وأكد عامر في تصريحات خاصة، على ضرورة التحقيق في الفضيحة التي كشف عنها أبطال المصارعة من الحاصلين على عدد من الميداليات فى دورة ألعاب البحر المتوسط، بشأن رواتبهم من اتحاد المصارعة، حيث يتقاضى الواحد منهم راتبا قدره 900 جنيه فقط، رغم أن الفرد منهم ينفق مبلغ 5000 جنيه على الفيتامينات والمكملات الغذائية ومستلزماتهم الرياضية، مشددا على ضرورة دعم ألعاب القوى كغيره من الرياضات الآخرى.وأوضح رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان، أن اللجنة ستقتح هذا الملف لبحث مشكلات قطاع ألعاب القوى، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين، متوجها بالتحية إليهم على تشريفهم لمصر ورفع اسمها عاليا خلال دورة ألعاب البحر المتوسط بحصد العديد من الميداليات الذهب على الرغم من قلة الموارد المادية والدعم المقدم لهم.من جانبه، قال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بتكريم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط، بإسبانيا، الذين حققوا 45 ميدالية متنوعة في الدورة التي أقيمت بمدينة تراجونا الإسبانية في الفترة من 22 يونيو الماضي و حتى 1 يوليو، لافتا إلى أن اللجنة فى انتظار موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.وانتقد "الزياتي" فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، عدم تلقي أصحاب الألعاب الفردية الاهتمام اللازم من قبل المسؤولين، مشددا على ضرورة الاعتناء بهم وتقديم كامل الدعم المادي والمعنوي بالإضافة إلى الاهتمام الإعلامي بهم، خاصة وأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة يولى هذه الألعاب اهتماما كبيرا.وأكد النائب على أهمية الاهتمام بالألعاب الفردية، والتى تعتبر أمل مصر فى المستقبل، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق ستقوم اللجنة بالتحقيق فى حقيقة الدعم المقدم من المسؤولين ﻷبطال دورة ألعاب البحر المتوسط.وأشاد النائب بما حققه أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات، مضيفا بأن القادم يحمل مواجهات وتحديات أكبر أمامهم، لاسيما وأن أفضل تقييم لجهودنا وانجازاتنا هى الألعاب الدولية.كان قد عبر أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط، عن غضبهم من قلة الرواتب الحاصلين عليها من قبل الاتحاد، والتى لم تتخط ال 900جنية، رغم حصولهم على 45 ميدالية، في حين أنهم ينفقون أكثر من 5000 جنية لتطوير أنفسهم.واخيرا، قال النائب سميرالبطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب: "لطالما ناقشت اللجنة وأوصت بضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية وألعاب القوى، إلى جانب الإهتمام بالألعاب الجماعبة، خاصة وأنهم يحرزون مراكز متقدمة للغاية فى جميع الدورات التي يشاركون بها.وأشار "البطيخي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان، طالبت وزارة الشباب والرياضة والأندية والاتحادات المسؤولة عن كل لعبة، بإعادة النظر فى مرتبات لاعبين القوى والألعاب الفردية، معربا عن أمله فى استجابة المسؤولين لطلبات اللجنة.وأعرب النائب عن استيائه من عدم حصول هؤلاء اللاعبين سابقى الذكر، على التقدير الذي يليق بهم وبإنجازاتهم، لاسيما وأنهم يلعبون باسم مصر.كان قد عبر أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط، عن غضبهم من قلة الرواتب الحاصلين عليها من قبل الاتحاد، والتى لم تتخط الـ 900 جنيه، رغم حصولهم على 45 ميدالية، في حين أنهم ينفقون أكثر من 5000 جنيه لتطوير أنفسهم.