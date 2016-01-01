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منوعات

علماء يكتشفون أقدم لون في العالم داخل صخرة بالصحراء

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
أحمد شريف
اكتشف العلماء أقدم لون أو صبغة بالعالم، في أعماق الصحراء بأفريقيا.

وعثر الباحثون على صبغة وردية عمرها مليون عام، بداخل صخرة عتيقة جرفت من أسفل الصحراء الكبرى في أفريقيا، فيما يصل عمر الألوان المكتشفة إلى 500 مليون سنة، حيث تعد أقدم الأصباغ القديمة.

وقال نور جوينلي، عالم الأرض في جامعة أستراليا الوطنية، في بيان صحفي: "الأصباغ الوردية الزاهية هي الأحافير الجزيئية للكلوروفيل، التي تنتجها كائنات حية ضوئية قديمة تعيش في محيط قديم اختفى منذ فترة طويلة".

وأضاف "جوينلي": "عندما تضعف، تظهر الأصباغ بلون وردي فاتح، عندما تتركز الصبغات داخل الصخور البحرية القديمة، تأخذ الصبغات مجموعة متنوعة من الصبغات، من الدم الأحمر إلى اللون الأرجواني الغامق".

وتمكن العلماء من استخراج جزيئات الأصباغ من الصخور القديمة بعد طحن البازلت إلى مسحوق.

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