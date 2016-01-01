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هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 03:20 ص
عرض ازياء هاني البحيري
عرض ازياء هاني البحيري في باريس 2019
آية التيجي
يعد فستان الزفاف جزء مهم جدا من عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي هاني البحيري في أسبوع الموضة في فرنسا، حيث إن البحيري يتميز بتصميمات أنيقة ومبتكرة لفساتين الزفاف في عروض الأزياء الخاص به، كونه يتفنن في تقديم كل ما هو مبتكر وجديدة بالنسبة لفستان الزفاف.

وظهر فستان الزفاف الذى قدمه البحيرى مميزًا جدًا خاصة ان المشغولات على فساتين الأفراح تعتمد على الشغل اليدوي والنقوش والتطريز، وعرض البحيري اكثر من فستان أبيض، وقد نالوا جميعهم اعجابا كبيرا من قبل محبي تصميماته.

واتسم هاني عند تصميم هذه الفساتين بخلق أجواء من الرقي والدقة في صنعها وتصميمها، حيث انها تعتمد على اللون السيلفر في المجوهرات التي تزين الفستان، وكان منهم الذي يتلاءم مع شكل الجسم مع إبراز جمال التصميم، وقد استخدم المجوهرات باللون الذهبي، وهو ما قد أعطي الفساتين شكلا مميزا وأنيقا بشكل كبير.

وإليكم الصور التي تناولتها مواقع التواصل الإجتماعي على الإنستجرام وشهدت إعجابا كبيرا..
هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور
هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور
هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور
هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور
هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

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