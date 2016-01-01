حكومة كرواتيا تحتفل بالإنجاز التاريخي في المونديال

انتقلت حمى كرة القدم، التي تجتاح كرواتيا في الوقت الحالي إلى حكومتها، حيث اجتمع أعضاؤها اليوم الخميس، وهم يرتدون قمصان المنتخب الكرواتي، الذي نجح أمس في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.





وعقب انتهاء الاجتماع، التقطت صورا لرئيس الحكومة الكرواتية، أندريج بلينكوفيتش، مرتديا قميص منتخب بلاده المميز باللونين الأحمر والأبيض.





وكان المنتخب الكرواتي قد أطاح ليلة أمس بنظيره الإنجليزي من الدور قبل النهائي للمونديال، إثر تغلبه عليه بنتيجة 2 ـ 1، ليلتقي مع فرنسا يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية التي تأهل إليها للمرة الأولى له في تاريخه.



