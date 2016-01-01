ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ليوناردو ديكابريو فى كواليس فيلم once upon a time in hollywood

السبت 14/يوليه/2018 - 01:14 م
صدى البلد
مصطفى فيصل
ذكرت جريدة "ديلى ميل" أن المخرج كوينتين تارانتينو بدأ تصوير فيلمه الجديد "حدث ذات مرة فى هوليوود"، فى أنحاء مدينة لوس أنجلوس منذ ما يقرب من شهر.

ويلعب ليوناردو ديكابيرو أحد الأدوار الرئيسية فى الفيلم، وهو دور ريك دالتون ممثل غير محظوظ ظهر في مسلسل تليفزيوني عن رعاة البقر.

وظهر دى كابريو فى كواليس الفيلم متقمصًا الشخصية التى يلعبها، حيث ارتدى حذاءً من الجلد البني وقميصًا أسود اللون.

وديكابريو معروف بقدرته العالية على التقمص والاندماج فى الأدوار التى يؤديها، خاصة فى فيلم "العائد".

وتدور أحداث الفيلم فى هوليوود فى عام 1969 في لوس أنجلوس، حيث ذروة التوترات الاجتماعية فى المجتمع الأمريكى.

ديكابيرو عمل مع تارانتينو فى السابق فى فيلم "جانجو المحرر"، وهذا هو تعاونهما الثانى.
ليوناردو ديكابريو فى كواليس فيلم once upon a time in hollywood
ليوناردو ديكابريو فى كواليس فيلم once upon a time in hollywood

ترشيحاتنا

مرور الجيزة: افتتاح المرحلة الأولى من نفق النهضة اليوم

ريال مدريد يحدد موعد تقديم خليفة كريستيانو رونالدو

برشلونة لم يتحرك لضم ويليان نجم تشيلسي

تنسيق 2018 .. الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 96.10% للشعبة العلمية و93.90% للهندسية و 80% للأدبية

الزمالك يرفض ترشيح عبد الواحد السيد لمنصب مدير الكرة

حريق محدود بقسم حضانات مستشفى ناصر العام في بنى سويف

ميلنر يكشف عن سبب اعتزاله اللعب الدولي مع الإنجليز

شاهد.. تمارين رياضية للقضاء على دهون البطن

التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا في مواجهة انجلترا بكأس العالم.. اليوم

تصريح مثير من شاكيرى لمحمد صلاح عقب الانضمام إلى ليفربول

رمضان يحتفل بوصول أغنيته نمبر وان إلى 21 مليون مشاهدة

مدبولي يصدر قرارا بشأن تنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات الثقافية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

فيديو

توفيق عكاشة في أول ظهور عقب زواجه: أثق في نزاهة القضاء المصري.. فيديو
وزير الآثار يعلن بداية اكتشاف أسرار التحنيط في سقارة.. فيديو
شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟