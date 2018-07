ليوناردو ديكابريو فى كواليس فيلم once upon a time in hollywood

مصطفى فيصل



ويلعب ليوناردو ديكابيرو أحد الأدوار الرئيسية فى الفيلم، وهو دور ريك دالتون ممثل غير محظوظ ظهر في مسلسل تليفزيوني عن رعاة البقر.



وظهر دى كابريو فى كواليس الفيلم متقمصًا الشخصية التى يلعبها، حيث ارتدى حذاءً من الجلد البني وقميصًا أسود اللون.



وديكابريو معروف بقدرته العالية على التقمص والاندماج فى الأدوار التى يؤديها، خاصة فى فيلم "العائد".



وتدور أحداث الفيلم فى هوليوود فى عام 1969 في لوس أنجلوس، حيث ذروة التوترات الاجتماعية فى المجتمع الأمريكى.

