داود عبد السيد: الدولة مقصرة فى حق السينما

قال المخرج الكبير داود عبد السيد لصدى البلد إن الدولة المصرية مقصرة فى دعم صناعة السينما بشكل فعال، موجها الشكر لمهرجان الجونة السينمائى على تكريمه فى دورته الثانية، و متمنيا إن تكون أفلامه قد حققت تأثيرا إيجابيا حقيقيا لدى مشاهدينها .



تقام محاضرة للمخرج الكبير على هامش فعاليات جسر الجونة السينمائى، ويُدير فيها الحوار المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس.



ويتحدث مخرج فيلم الكيت كات عن رحلته الشهيرة في صناعة الأفلام، ومسيرته من البداية كمساعد مخرج ليوسف شاهين، وصولا لحصيلة ضخمة من الأفلام المشهود لها نقديًا والناجحة تجاريًا مثل رسائل البحر، أرض الخوف وغيرها.



وافتتح منذ قليل مھرجان الجونة السینمائي فعالیات دورته الثانیة التي تعقد خلال الفترة من 20 إلي 28 سبتمبر الجاري، بالفيلم الفرنسي "سنة أولى" من سيناريو وإخراج توماس ليلتي.

