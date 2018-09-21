ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نائب وزير التعليم يتوجه لجنوب سيناء لمتابعة استعدادات بدء الدراسة

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
توجه الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين لمحافظة جنوب سيناء، وذلك لمتابعة استعداد المديرية لبدء العام الدراسي، والتأكد من تنفيذ تكليفات السيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وخلال زيارته ، عقد عمر اجتماع مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة ، لمناقشة المعوقات والتحديات التى تواجه المنظومة التعليمية بالمحافظة ومتابعة انتظام الدراسة بمدارس الوديان.

وشدد عمر على ضرورة التكامل مع الجهات الأخرى كهيئة محو الأمية لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة، وتوصيل البنية الأساسية لمدارس الثانوى العام، ومشاكل العجز فى المعلمين والإداريين بمدارس المحافظة.

ترشيحاتنا

دار الإفتاء توضح كيفية تحدث أهل الجنة مع أهل النار

مجلس الأمن القومي الإثيوبي: ليس لدينا قلب في التعامل مع المخربين

قصة مأساوية لجدة قررت تربية أحفادها بعد وفاة ابنتها وزوجها

انفجار سيارة بمنطقة الفلكي بالدقهلية

تعرف على حقيقة الاستغناء عن المعلمين في المنظومة الجديدة .. فيديو

انتقادات عبر فيسبوك لفستان إيناس الدغيدي في مهرجان الجونة

طريقة عمل الهامبرجر بأقل التكاليف

مبعوث السلام أمام مجلس الأمن: غزة ستنفجر في أي لحظة

طارق شوقي يشرح نظام التعليم الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي .. فيديو

حبس خادمة لاتهامها بقتل طبيبة داخل شقتها بالنزهة

الإفتاء تكشف حكم جمع الصلاة لعدم توفر إمكانيات الصلاة

وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور قبل بدء الدراسة..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تصادم ميكروباص و8 سيارات أمام المستشفى السعودي الألماني.. صور

أفكار بسيطة لتسريحات شعر البنات قبل المدرسة..صور

شاهد .. 50 صورة من مهرجان الجونة السينمائي

3 أساقفة يشاركون في حفل تأبين العالم موريس تواضروس بالمركز الثقافى القبطى.. صور

فيديو

مصطفى الباز: الملف الأمني يتصدر أولويات الرئيس السيسي.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بالعاصمة اليوم .. فيديو
إلهامي الزيات: حصول مطار الأقصر على المركز الأول إفريقيا أمر يدعونا للفخر..فيديو
تعرف على حقيقة الاستغناء عن المعلمين في المنظومة الجديدة .. فيديو
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟