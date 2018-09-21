نائب وزير التعليم يتوجه لجنوب سيناء لمتابعة استعدادات بدء الدراسة

توجه الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين لمحافظة جنوب سيناء، وذلك لمتابعة استعداد المديرية لبدء العام الدراسي، والتأكد من تنفيذ تكليفات السيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.



وخلال زيارته ، عقد عمر اجتماع مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة ، لمناقشة المعوقات والتحديات التى تواجه المنظومة التعليمية بالمحافظة ومتابعة انتظام الدراسة بمدارس الوديان.



وشدد عمر على ضرورة التكامل مع الجهات الأخرى كهيئة محو الأمية لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة، وتوصيل البنية الأساسية لمدارس الثانوى العام، ومشاكل العجز فى المعلمين والإداريين بمدارس المحافظة.