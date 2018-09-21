المقاصة يتقدم على الإنتاج الحربي بثنائية فى 65 دقيقة .. فيديو

تقدم فريق مصر المقاصة على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف بعد مرور 65 دقيقة في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الأسبوع الثامن للدوري.



شهدت بداية اللقاء هجوما مكثفا من قبل الفريق الفيومى على دفاعات الانتاج الحربي رغبة فى تسجيل أول أهداف المباراة وأهدر الغانى جون أنطوى ركلة جزاء لفريقه أمام الإنتاج الحربى وسدد انطوى الكرة برعونة وتمكن الحارس عامر عامر من الإمساك بها فى الدقيقة 16 من عمر المباراة.



منح الدولى محمد عادل حكم اللقاء البطاقة الصفراء لعبدالرحمن رمضان لاعب الفريق العسكرى عقب ارتكابه خطأ ضد لاعب المنافس فى الدقيقة 33.



ونجح فى الشوط الثانى بالدقيقة 55 باولين فوافي لاعب المقاصة فى تسجيل هدف أول ويدرك محمد عادل الدقيقة 62 التعادل للإنتاج الحربي ويضيف الغانى جون انطوي الهدف الثانى بالدقيقة 64.