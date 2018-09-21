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فن

مادلين طبر تشارك في عزاء جميل راتب

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:33 م
صدى البلد
محمد بدران - ابانوب نبيل
حرصت، ميريت عمر الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، والفنانة مادلين طبر، والفنان أيمن عزب، والفنان عمرو رمزى، وأحمد إبراهيم، على المشاركة في عزاء الفنان الراحل جميل راتب والمقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

يتلقى العزاء نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى.

كان الفنان جميل راتب قد وافته المنية الأربعاء الماضى، بعد صراع طويل مع المرض، وشيعت جنازته أول أمس من مسجد الأزهر.
مادلين طبر تشارك في عزاء جميل راتب
مادلين طبر تشارك في عزاء جميل راتب
مادلين طبر تشارك في عزاء جميل راتب

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