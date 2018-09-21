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رياضة

حسين السيد يشارك في فوز الاتفاق على الفيحاء بثلاثية .. فيديو

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:52 م
حسين السيد
حسين السيد
نور عادل
نجح فريق الاتفاق السعودي، في تحقيق الفوز على حساب منافسه فريق الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة دون رد بالمباراة التي اقيمت اليوم الجمعة باستاد الامير محمد بن فهد في اطار الجولة الثالثة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة تواجد المحترف المصري حسين السيد في المباراة حيث انه شارك بشكل اساسي وحصل على بطاقة صفراء بالدقيقة 85.

وافتتح الاتفاق التسجيل عن طريق منافسه فريق كريستيان جوانكا بالدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية المباراة استطاع اللاعب ذاته كريتسيان جوانكا من تسجيل هدفين بالدقائق 95 و97.

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