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أخبار العالم

أول تعليق من روزنشتاين على تقرير نيويورك تايمز بشأن عزل ترامب

السبت 22/سبتمبر/2018 - 03:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
نفى نائب وزير العدل الأمريكي، رود روزنشتاين التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مساء أمس الجمعة، حول أنه يخطط لعزل الرئيس دونالد ترامب وذلك من خلال زرع أجهزة تنصت داخل البيت الأبيض للكشف عن الفوضى داخل إدارة الرئيس.

ونقلت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية عن روزنشتاين قوله: " تلك المزاعم غير دقيقة وغير صحيحة واقعيا، ولن أدلي بمزيد من التعليقات على تقرير استند إلى مصادر مجهّلة يتضح أنها متحيزة ضد وزارة العدل وتعكف على الترويج لأجندها الخاصة".

وتابع قائلا: "لكن دعني أكون واضحا بشأن هذه المسألة: استنادا إلى تعاملاتي الشخصية مع الرئيس، ليس هناك أي أساس لتفعيل التعديل الخامس والعشرين".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن روزنشتاين ناقش تعيين أعضاء في الحكومة لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، الذي ينص على عزل الرئيس إذا اعتبر غير مؤهل للمنصب، مشيرةً إلى أن تلك الاقتراحات أثناء اجتماعات وحوارات جرت في مايو 2017 مع مسئولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

واستشهدت نيويورك تايمز بمصادر لم تكشف عنها كانت على اطلاع بالأحداث.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، يعود مصدر هذه المزاعم إلى مذكرات سجلها القائم بأعمال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أندرو مكابي، الذي أقاله ترامب في مارس هذا العام.

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