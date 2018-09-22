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أستاذ بجامعة المنصورة يقدم طريقة لاستئصال أورام الغدة النخامية دون جراحة

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
ريهام قدري
قال الدكتور أحمد زاهر أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكليه الطب جامعة المنصورة، إن هناك عدة طرق لعلاج الغدة النخامية واورامها، ومن أهم الطرق المستحدثة لإستئصال أورام الغدة النخامية هى الوصول إلى الورم عبر الانف بالمنظار ودون الحاجة إلى فتح الجمجمة وتنطوي هذه الطريقة على نسبة اقل من المضاعفات والمخاطر كما يقل احتمال تعرض الاجزاء القريبة من الدماغ للخطر.

وأوضح زاهر، في تصريحات له اليوم، أن الغدة النخامية يمكن أن تصاب بالأورام المختلفة والتى قد تؤثر على هرمونات الجسم جميعها من جهة ومن جهة أخرى قد تضغط هذه الأورام على أعصاب العين ما يمثل خطورة على البصر وفى هذه الحالات قد يتطلب استئصال هذه الأورام موضحًا أن هذه العملية الجراحية دقيقة جدًا ميكروسكوبية لأن أى خطأ قد ينشأ عنه ضرر فى العين أو ضرر فى وظائف الغدة نفسها.

وأضاف انه لا يمكن استئصال الغدة كاملة نظرا للوظائف المهمة التى تؤديها الغدة النخامية ولكن يتم استئصال الورم فقط وهذا ما يجعل الجراحة دقيقة جدا.

وأشار إلى أن استئصال أورام الغدة النخامية بواسطة المنظار عن طريق الأنف هو أحدث التقنيات الجراحية في العالم وأفضلها من حيث النتائج وأقلها من حيث المضاعفات.

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