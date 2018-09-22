السفير الياباني يستقبل رئيس جامعة أسوان بمنزله بالقاهرة

التقى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان مع السيد ماساكي نوكي السفير الياباني الجديد بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون المشترك بين السفارة اليابانية وجامعة أسوان .





جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذى نظمه السفير الياباني في منزله بالقاهرة مساء اليوم بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة والبارزة في المجتمع المصري .





وقال الدكتور أحمد غلاب إن جامعة أسوان ترتبط بعلاقة قوية مع السفارة اليابانية بالقاهرة ويوجد العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجانبين والتي تهدف إلي الارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة .





وأوضح غلاب بأنه يوجد قسم خاص باللغة اليابانية في كلية الألسن بجامعة أسوان ، وتدعم السفارة اليابانية هذا القسم بعدد من المتطوعين لتدريس اللغة اليابانية لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بهذا القسم.



