أتليتكو مدريد يستعيد صحوته بثنائية في شباك خيتافي..فيديو

تمكن فريق أتليتكو مدريد من تحقيق الفوز على خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي علي ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الإسبوع الخامس من الدوري الإسباني .



أحرز أهداف الأتيليتي هدفه الأول في الدقيقة 14، ثم أضاف توماس ليمار الهدف الثاني في الدقيقة 60 .



وبهذا الفوز أرتفع رصيد أتليتكو الي 8 في المركز الخامس بينما تجمد رصيد خنافي بـ 7 نقاط في المركز الثامن .







