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رياضة

أتليتكو مدريد يستعيد صحوته بثنائية في شباك خيتافي..فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:43 م
صدى البلد
تمكن فريق أتليتكو مدريد من تحقيق الفوز على خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي علي ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الإسبوع الخامس من الدوري الإسباني .

أحرز أهداف الأتيليتي هدفه الأول في الدقيقة 14، ثم أضاف توماس ليمار الهدف الثاني في الدقيقة 60 .

وبهذا الفوز أرتفع رصيد أتليتكو الي 8 في المركز الخامس بينما تجمد رصيد خنافي بـ 7 نقاط في المركز الثامن .



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