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فن

نادر أبو الليف يفتتح كينج كونج الثلاثاء على البالون

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
سمر سعد
يفتتح المطرب نادر ابو الليف مسرحيته " كينج كونج" يوم الثلاثاء المقبل على مسرح البالون.

كينج كونج" مسرحية من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وتدور أحداثها حول مجموعة من الفارين من أثر بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشوا فيها فيختلفوا على كيفية إقامة بلدهم الجديدة.

يُشارك في بطولة العرض كل من نادر أبو الليف، محسن محيى الدين، مجدي عبدالحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، أسيا، أحمد صالح، إبراهيم الزهيري، سيد مصطفى، صبري علم الدين، من تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا، موسيقي هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدي ونس، إستعراضات محمد سميح، إضاءة محمود عطية، وإخراج الدكتور محمد حسن.

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