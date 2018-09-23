محافظ الغربية يستقبل وزير القوى العاملة.. صور

استقبل اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة بديوان مكتبه بطنطا، لإجراء فعاليات توقيع برتوكول تعاون بين نقابة الغزل والنسيج وأصحاب المصانع الخاصة، حفاظا على مستقبل الصناعة الوطنية ومنتجاتها.



كما يرافق الوزير كل من اللواء هشام شادي السكرتير العام بالغربية والمحاسب خالد أبوبكر وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.



وجدير بالذكر أن البروتوكول المشار اليه يتناول إنهاء أزمة زيادة أجور عمال القطاع الخاص إلى 10 % حفاظا على مستقبلهم المهني وحفاظا على حقوقهم الوظيفية لدى المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة.

