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محافظات

محافظ البحيرة يفتتح وحدة غسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص.. صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ترافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص بعد انتهاء أعمال تطوير الوحدة وتحديث البنية التحتية بها وعمل التوسعات لها وإحلال وتجديد وحدة معالجة المياه بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه.

وتستوعب وحدة الغسل الكلوي نحو 23 ماكينة غسيل كلوي، ومن المقرر تزويدها بنحو 7 ماكينات مركزية من وزارة الصحة خلال الشهر القادم لتقديم الخدمة العلاجية لـ 154 مريضا يتم إجراء الغسيل الكلوي لهم على 4 شفتات على مدار 24 ساعة.

وتفقد محافظ البحيرة الوحدة والتقى بعدد من المرضى ووجه بحسن معاملتهم وتقديم الرعاية العلاجية لهم، كما طالب بتكاتف جميع الجهود فى سبيل خدمة المرضى، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية اللازمة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بعملية النظافة وجمع القمامة والتخلص من النفايات الصحية بشكل سليم وصحي، كما وجه بتزويد وحدة الغسيل الكلوي بـ 6 أجهزة تكييف للعمل على راحة المرضى.
محافظ البحيرة يفتتح وحدة غسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص.. صور
محافظ البحيرة يفتتح وحدة غسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص.. صور
محافظ البحيرة يفتتح وحدة غسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص.. صور
محافظ البحيرة يفتتح وحدة غسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص.. صور
محافظ البحيرة يفتتح وحدة غسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص.. صور
محافظ البحيرة يفتتح وحدة غسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص.. صور

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