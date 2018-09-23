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تعليم

رئيس جامعة حلوان يتفقد الكليات للاطمئنان على سير الدراسة.. صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:22 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، في إطار الاهتمام بتطوير العملية التعليمية في بداية العام الجامعي الجديد 2018-2019، بجولة تفقدية بالحرم الجامعي بعين حلوان في كليات "الخدمة الاجتماعية، الآداب، التجارة وإدارة الأعمال"، ورافقه خلال الجولة أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وعدد من عمداء الكليات والأساتذة؛ بهدف الاطمئنان علي سير الدراسة بكليات الجامعة ومتابعة سير العملية التعليمية وفقًا للجداول المعلنة، كما تفقد الإصلاحات التطويرية بالجامعة ومنطقة المظلات.

وحرص رئيس الجامعة على الحوار مع الطلاب والاستماع إلى اقتراحاتهم وطلباتهم من أجل الانتظام في الدراسة، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لخدمة جميع الطلاب وتذليل كافة العقبات ولن يغلق بابه أمامهم أبدًا.

وأكد أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم على الإبداع والتفوق والابتكار من خلال الأنشطة التي تدعمها الجامعة.

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