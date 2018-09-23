اتحاد الكرة يوضح قانونية إشراك أجانب الزمالك الأربعة في لقاء المقاولون

أكد عصام عبدالفتاح، عضو اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، قانونية اشتراك 4 لاعبين أجانب داخل الملعب فى مباريات الدورى الممتاز خلال الموسم الجارى.





وكان الزمالك أشرك 4 لاعبين أجانب فى مباراة المقاولون العرب وهم التونسي فرجانى ساسي ومواطنه حمدى النقاز والكونجولى كابونجو كاسونجو والمغربي حميد أحداد قبل أن يخرج اللاعب الكونجولى ويحل بديلا عنه عمر السعيد.





قال "عبدالفتاح"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، وفقا للائحة المعمول بها فى الموسم الحالى من المسابقة المحلية يحق لأى نادٍ إشراك 4 لاعبين أجانب داخل المستطيل الأخضر.





يذكر أن المارد الأبيض نجح فى تحقيق الفوز على ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف ويستعيد صدارة الدوري المحلي برصيد 17 نقطة.