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فن

كندة علوش وعدد من النجوم يرقصون على أغنية العالم جونة .. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
ظهرت النجمة كندة علوش في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وسط عدد من النجوم أبرزهم شريف منير، بشرى ، منى زكي، أحمد مالك، جميلة عوض، تامر حبيب، آسر ياسين، ومحمد ممدوح ، وذلك خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية هذا العام.

وظهر النجوم وهم يغنون ويرقصون على أغنية "العالم جونة" وهي الأغنية الرسمية للدورة الثانية للمهرجان هذا العام في جو من الفرح والسعادة.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تقام فعالياته في الفترة من 20-28 سبتمبر الجاري وذلك في دورته الثانية هذا العام.


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