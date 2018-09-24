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فن

بيومي فؤاد يصور ست كوم رئيس البيت الأبيض أكتوبر المقبل

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:25 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يبدأ الفنان بيومى فؤاد تصوير دوره في الست كوم "رئيس البيت الابيض" في أكتوبر المقبل داخل أحد الاستوديوهات التي يتم بناء الديكورات الخاصة بها حاليا.

والمسلسل ينتمى الى نوعية الست كوم التى تضم 13 حلقة ويشارك فى بطولة المسلسل كل من إسلام جمال وأحمد جمال سعيد وتأليف محمد الشواف وإخراج مصطفى فكرى.

يذكر ان اخر اعمال الفنان بيومى فؤاد كان فيلم "بنى ادم" والذى عرض فى موسم عيد الاضحى وشارك فى بطولة الفيلم كل من يوسف الشريف ودينا الشربينى وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج احمد نادر جلال.

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