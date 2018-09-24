اليوم..محمد صلاح على موعد تاريخي مع جائزة أفضل لاعب بالعالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة حفل اختيار أفضل لاعب في العالم لموسم 2017 /2018.



ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب مع كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.



وتمثل الجماهير نسبة "25%"، والصحفيون ووسائل الإعلام "25%"، والمدربون وقائدو المنتخبات الوطنية 50%"، من التصويت للاعبين الثلاثة الذين يفضلونهم، من خلال منحهم 5 نقاط، أو 3 نقاط أو نقطة.

