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هالة زايد: الصحة والتعليم على رأس أولويات الرئيس الفترة الحالية.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:57 ص
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
آيات أحمد
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن القيادة السياسية تضع ملفي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها وفي الأجندة السياسية خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "زايد"، فى لقاء خاص لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر لديها خبرة فى مكافحة فيروس سي، لذلك وفرت الشركة المنتجة العلاج لمصر بسعر 1/100 من السعر العالمى.

وأوضحت أن الرئيس وجه بتقوية صناعة الأمصال فى مصر لذلك، من المقرر أن تلتقي بالشركات الأمريكية اليوم لبحث التعاون والشراكة مع فاكسيرا المصرية وتطوير مجال التطعيمات.

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