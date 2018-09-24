ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بدء أعمال المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية في الخرطوم بمشاركة مصر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
أش أ
بدأت أعمال المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية في الخرطوم اليوم الاثنين، والذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع المنظمة العربية لكنولوجيا المعلومات والاتصال، ووزارة الزراعة والغابات السودانية، وذلك بمشاركة عدد من الدول من بينها مصر، والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، ومجموعة من الخبراء .

ويمثل مصر في المنتدى، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتورة منى محرز .

وشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى بقاعة الصداقة بالخرطوم، مساعد الرئيس السوداني الدكتور فيصل حسن إبراهيم، ووزيرا الزراعة والإعلام والاتصالات السودانيين حسب النبي موسى وبشارة جمعة أرور، ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية الدكتور كمال حسن علي، وأمين عام المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال المهندس محمد بن عمر، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري .

واستمع المشاركون في المنتدى إلى كلمة مسجلة لمدير عام منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة (فاو)، جوزيه جرازيانو دا سيلفا، حول الزراعة الذكية وفائدتها ودورها وآفاقها في المستقبل .

وحظي المنتدى بتغطية إعلامية واسعة من الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية المحلية والإقليمية والدولية .

وقال الدكتور إبرهيم الدخيري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن المنتدى يهدف إلى تأسيس استخدام التقنية الرقمية في المجال الزراعي خلال المرحلة المقبلة في المنطقة العربية والإقليمية، ويناقش التقنيات الحديثة المستخدمة في المجال الزراعي.

ونوه بأن المنتدى سيدفع بمسيرة الزراعة الذكية بالسودان عبر استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مشيرا إلى مناقشة العديد من أوراق العمل والأبحاث وتنظيم عدد من ورش العمل حول موضوع المنتدى .

وقال إن المنتدى سيخرج بإعلان الخرطوم الذي سيكون بمثابة خارطة طريق في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، كما سيدفع نحو تبني مبادرة الرئيس السوداني حول الأمن الغذائي العربي .

ع م ا /ه ب ة
أ ش أ

ترشيحاتنا

ماجد عبد الفتاح: اتصالات عربية لإثناء أمريكا عن صفقة القرن..فيديو

تعرف على منافس المصرى فى نصف نهائى الكونفيدرالية

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو

الإفتاء تكشف عن 3 مصائب تحدث للحاسد في الدنيا

6 أسباب تدفعك لشراء iPhone XS Max.. و 3 أسباب تمنعك

الجامعة العربية: الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية من أهم أولوياته..فيديو

إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي لمديري موقف النزهة وعبود لسيارات الأجرة

طريقة جديدة لتحضير الفول

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

أهلي طرابلس في مواجهة قوية اليوم أمام الوداد المغربي بالبطولة العربية

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبي من 18 جنيها لـ24 ألفا

فى ذكرى إنشائه الـ 31 .. كل ما تريد معرفته عن مترو أنفاق القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

فيديو

اللاوندي: الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها الدولية.. فيديو
مدير محطة الجبل الأصفر: ننتج ما يكفى لرى 150 ألف فدان يوميا.. فيديو
أماكن إقامة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية..فيديو
محافظ الفيوم: نولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الترفيهية لطلاب المدارس.. فيديو
زايد: مصر ستلقي كلمة أمام الأمم المتحدة عن تجربتنا في مكافحة السل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟