بدء أعمال المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية في الخرطوم بمشاركة مصر

بدأت أعمال المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية في الخرطوم اليوم الاثنين، والذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع المنظمة العربية لكنولوجيا المعلومات والاتصال، ووزارة الزراعة والغابات السودانية، وذلك بمشاركة عدد من الدول من بينها مصر، والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، ومجموعة من الخبراء .



ويمثل مصر في المنتدى، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتورة منى محرز .



وشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى بقاعة الصداقة بالخرطوم، مساعد الرئيس السوداني الدكتور فيصل حسن إبراهيم، ووزيرا الزراعة والإعلام والاتصالات السودانيين حسب النبي موسى وبشارة جمعة أرور، ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية الدكتور كمال حسن علي، وأمين عام المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال المهندس محمد بن عمر، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري .



واستمع المشاركون في المنتدى إلى كلمة مسجلة لمدير عام منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة (فاو)، جوزيه جرازيانو دا سيلفا، حول الزراعة الذكية وفائدتها ودورها وآفاقها في المستقبل .



وحظي المنتدى بتغطية إعلامية واسعة من الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية المحلية والإقليمية والدولية .



وقال الدكتور إبرهيم الدخيري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن المنتدى يهدف إلى تأسيس استخدام التقنية الرقمية في المجال الزراعي خلال المرحلة المقبلة في المنطقة العربية والإقليمية، ويناقش التقنيات الحديثة المستخدمة في المجال الزراعي.



ونوه بأن المنتدى سيدفع بمسيرة الزراعة الذكية بالسودان عبر استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مشيرا إلى مناقشة العديد من أوراق العمل والأبحاث وتنظيم عدد من ورش العمل حول موضوع المنتدى .



وقال إن المنتدى سيخرج بإعلان الخرطوم الذي سيكون بمثابة خارطة طريق في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، كما سيدفع نحو تبني مبادرة الرئيس السوداني حول الأمن الغذائي العربي .



ع م ا /ه ب ة

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