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رياضة

مصيلحي يكشف كواليس تعاقده مع حلمي طولان لقيادة الاتحاد السكندري

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد محمد مصيلحي رئس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري أنه سيعقد جلسة حاليا مع وليد صلاح وحلمي طولان لتولي قيادة الفريق وإدارة الكرة.

وأضاف مصيلحي،في مداخله هاتفية لبرنامج " وان تو " مع سيف زاهر عبر اثير " اون سبورت اف ام "،أنه لم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة لاتمام الاتفاق معهم.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الأسماء تم ترشيحها لقياده الفريق ولكن جميع المواصفات المميزة تنطبق على حلمي طولان الذي يمتلك خبرات كبيرة في مجال التدريب.

وأكمل ان محمد عمر المدير الفني السابق للفريق مدرب مميز و قدم الكثير للفريق بالاضافه الى انه احد أبناء النادي و لكن سوء التوفيق حال دون تقديمه اداء جيدا مع الفريق.

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