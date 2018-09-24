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ديني

الأوقاف: إحالة مدير الدعوة بالمنوفية للتحقيق

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:47 م
الشيخ جابر طايع يوسف
الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد
قرر الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس لجنة القيم بالوزارة إحالة الشيخ رمضان السبكي مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة لإدلائه بتصريحات غير صحيحة وغير منضبطة.

وكانت وزارة الأوقاف قررت إلغاء تصريح محمد سعيد رسلان، ومنعه من صعود المنبر، أو إلقاء أى دروس دينية بالمساجد، لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة، بشأن خطبة الجمعة.

وشددت على أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان، بالتجاوز في حق المنبر، أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطى، أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد، كما أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان شخصا أو حزبا أو جماعة باختطاف المنبر، أو الخطاب الدينى، وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام.

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