ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مدير أمن القاهرة يفتتح نقطتي شرطة وإطفاء حي الأسمرات .. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:15 م
مدير أمن القاهرة
مدير أمن القاهرة يفتتح نقطتى شرطة وإطفاء حى الأسمرات
مصطفى الرماح
أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ، لافتتاح نقطة الشرطة ونقطة الإطفاء بحى الأسمرات عقب الانتهاء من تجهيزهما لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم وتوفير الخدمات الأمنية لأهالى الحى ،والذى يمثل أحد أنماط المناطق الحضارية الجديدة ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات .

وخلال الافتتاح تفقد مدير الأمن ، التجهيزات الخاصة بنقطة الشرطة، وأكد على بدء تشغيل النقطة بأقصى طاقة على مدار اليوم الكامل برئاسة ضباط برتب مناسبة (نظام – بحث) لتؤدى خدماتها الأمنية بنطاق الحى بالكامل ، كما تم تجهيز نقطة الإطفاء بسيارات إطفاء ومعدات حديثة للحماية المدنية والإنقاذ لتأمين الأرواح والممتلكات ، وقدم أهالى المنطقة الذين حضروا الافتتاح الشكر لوزير الداخلية، على ما يوليه من اهتمام بالغ بأهالى الحى الجديد باعتباره الأولى بالرعاية والاهتمام ضمن خطة الدولة فى هذا الشأن .

يأتي ذلك فى إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية لتطوير وتكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الأمنية ، بما يحقق المستهدف من خطة التوسع فى افتتاح أقسام ونقاط الشرطة الجديدة تحقيقًا لأمن واستقرار المواطنين ووصولًا بالخدمات الجماهيرية الأمنية بكافة أشكالها إلى كافة المناطق خاصة المجتمعات الحضارية الجديدة.
مدير أمن القاهرة يفتتح نقطتي شرطة وإطفاء حي الأسمرات .. صور
مدير أمن القاهرة يفتتح نقطتي شرطة وإطفاء حي الأسمرات .. صور

ترشيحاتنا

من نظرة عين .. كيف وقعت ميركل ووزراء بالاتحاد الأوروبي فى حب الأهرامات وأبو الهول .. صور

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

آيتن عامر لـ صدى البلد:أخفيت حملى في طفلى الثانِى لهذا السبب

لهذه الأسباب.. مودريتش يقترب من حصد لقب أفضل لاعب في العالم

راموس ينشر صورة له في طريقه لمقر حفل توزيع جوائز The best في لندن

سائحة الترامادول تخسر الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات بمصر

رسميا.. حلمى طولان يتولى تدريب الاتحاد السكندرى

سقوط أمطار خفيفة على شمال مصر الأربعاء المقبل.. صور

الكشف عن صور ومعلومات جديدة بواقعة اغتيال السفير الروسي في تركيا

الاتحاد الكرواتي يكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

القبض على شبكة لصلتها بهجوم الأحواز بإيران.. فيديو

ضبط 1.17 طن لحوم مجهولة المصدر بالغردقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

فيديو

رئيس جنوب إفريقيا: يجب أن نتعاون لإرساء السلام وتنفيذ التنمية لمصلحة الجميع.. فيديو
محمد حجازي: الكثير من الدول تسير خلف مصر للشعور بالأمان.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس السيسي
ياسمين علي : تعرضت لمضايقات من نجمات بالوسط الفني.. فيديو
مخرج فرنسي: الشرق الأوسط غير مفهوم للعالم الأوروبي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟