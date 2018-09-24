129 دولة عضوا بالأمم المتحدة توقع على تعهد ترامب لمكافحة المخدرات

وقعت 129 دولة عضوا بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على تعهد صاغته الولايات المتحدة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية التي حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنها باتت تشكل تهديدا للصحة العامة والأمن القومي.



ولحضور لقاء قصير مع ترامب ضمن فعاليات الأمم المتحدة كان على الدول توقيع عريضة من صفحة واحدة بعنوان "دعوة للعمل على حل مشكلة المخدرات العالمية".



وكان ترامب عقد لقاء مماثلا خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم العام الماضي في نيويورك العام الماضي. وركز ذلك اللقاء على إصلاح الأمم المتحدة.



وتعهدت البلدان الموقعة على البيان الأمريكي غير الملزم بتطوير خطط عملية قومية للحد من الطلب على المخدرات من خلال ربط تلك الخطط بالتعليم والتوسع في جهود العلاج وتعزيز التعاون الدولي في مجالات القضاء وإنفاذ القانون والصحة والعمل على قطع إمدادات المخدرات عن طريق وقف إنتاجها.



وقالت ترامب في تصريحات موجزة "إذا اتخذنا تلك الخطوات معا سيكون بإمكاننا إنقاذ أرواح عدد لا يحصى من البشر في كل أرجاء المعمورة".



وأضاف "المخدرات مرتبطة بالجريمة المنظمة والتدفقات المالية غير المشروعة والفساد والإرهاب. من الضروري، حفاظا على الصحة العامة والأمن القومي، أن نحارب إدمان المخدرات ووقف كل أشكال الاتجار والتهريب".



ومن بين الدول التي لم توقع على هذا التعهد كانت نيوزيلندا التي أشارت رئيسة وزرائها جاسيندا أرديرن إلى أن الولايات المتحدة تركز في دعوتها تحديدا على التعامل مع المواد الأفيونية.