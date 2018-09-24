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رياضة

مارتا تتوج بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2018

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:03 م
مارتا
مارتا
محمد رشاد
توجت مارتا لاعبة منتخب البرازيل وفريق أورلاندو برايد الأمريكي، بجائزة أفضل لاعبة لكرة القدم في العالم خلال عام 2018 ،  خلال حفل توزيع جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليًا فى العاصمة البريطانية "لندن".

وتوجت مارتا على حساب كل من : أداء هيجر برج لاعبة منتخب النرويج، ودزينيفر ماروزان نجمة منتخب ألمانيا نجمتي فريق أوليمبيك ليون الفرنسي .

وفيما يلى نكشف أبرز المعلومات والتفاصيل عن الحفل..

المكان 
القاعة الملكية للاحتفالات في العاصمة البريطانية لندن.

مقدمو الحفل
سيقوم الممثل العالمي إدريس ألبا بتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، وسيشهد الحفل أيضا فقرات فنية أبرزها من المغنّي البريطاني الشهير نويل جالاجار.

طريقة الترشيح

تم الإعلان عن 41 مرشحا لجوائز الأفضل المقدّمة لأفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب رجال وأفضل مدرب/مدربة سيدات، في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، وتم اختصار القائمة على 3 مرشحين لكل جائزة في الثالث من الشهر الحالي.

وتم الإعلان في اليوم ذاته عن قائمة الأهداف المرشّحة لجائزة بوشكاش (أفضل هدف) من خلال لجنة خبراء، ليبدأ التصويت عبر موقع فيفا الإلكتروني لاختيار الفائز الذي سيخلف الفرنسي أوليفيه جيرو.

وفي العاشر من الشهر الحالي، تم الإعلان عن 55 لاعبا مرشحين للتشكيلة المثالية من قبل فيفا وفيفبرو.

أعضاء لجنة الخبراء الفنية:

جائزتا أفضل لاعب وأفضل مدرب: سامي الجابر، إيمانويل أمونيكي، تشا بوم كون، فابيو كابليو، ديديه دروجبا، كاكا، فرانك لامبارد، لوثر ماثايوس، أليساندرو نيستا، كارلوس ألبرتو، رونالدو، أندي روكسبورج، وينتون روفر.

جائزة أفضل هدف: بابلو إيمار، إيكر كاسياس، ميروسلاف كلوزه، أليكس سكوت، ألين بيليجرينو، دافيد تريزيجيه، ماركو فان باستن.

جائزة أفضل حارس مرمى: أليساندرو ألتوبيلي، فيتور بايا، جوردون بانكس، خورخي كامبوس، رينات داساييف، رينيه هيجيتا، بيتر شمايكل، مارك شفارتزر.

كيفية الاختيار

قامت لجنة فنية من الخبراء بترشيح 10 لاعبين و11 مدربا لجوائز الرجال، ورشحت لجنة أخرى 10 لاعبات و10 مدربين لجوائز السيدات.

ينقسم التصويت على الجائزة إلى أربعة أقسام متساوية (25%)، القسم الأول عن طريق مدربي المنتخبات المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي، والثاني عن طريق قادة المنتخبات، أما الثالث فيأتي عن طريق صحفيين مختصين.

ويشارك جمهور كرة القدم عامة في القسم الرابع عن طريق تصويت إلكتروني.

المرشحون
جائزة أفضل لاعب: كريستيانو رونالدو (البرتغال)، محمد صلاح (مصر)، لوكا مودريتش (كرواتيا).

جائزة أفضل لاعبة: أدا هيجربرج (النرويج)، دزينيفر مارروزان (ألمانيا) مارتا (البرازيل).

جائزة أفضل مدرب: زلاتكو داليتش (كرواتيا)، ديدييه ديشامب (فرنسا)، زين الدين زيدان (ريال مدريد).

أفضل مدرب/مدربة (سيدات): رينالد بيدروس (ليون)، أساكو تاكاكورا (اليابان)، سارينا ويجمان (هولندا).

أفضل حارس مرمى: تيبو كورتوا (بلجيكا)، هوجو لوريس (فرنسا)، كاسبر شمايكل (الدنمارك).

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