مارتا تتوج بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2018



وتم الإعلان في اليوم ذاته عن قائمة الأهداف المرشّحة لجائزة بوشكاش (أفضل هدف) من خلال لجنة خبراء، ليبدأ التصويت عبر موقع فيفا الإلكتروني لاختيار الفائز الذي سيخلف الفرنسي أوليفيه جيرو.



وفي العاشر من الشهر الحالي، تم الإعلان عن 55 لاعبا مرشحين للتشكيلة المثالية من قبل فيفا وفيفبرو.



أعضاء لجنة الخبراء الفنية:



جائزتا أفضل لاعب وأفضل مدرب: سامي الجابر، إيمانويل أمونيكي، تشا بوم كون، فابيو كابليو، ديديه دروجبا، كاكا، فرانك لامبارد، لوثر ماثايوس، أليساندرو نيستا، كارلوس ألبرتو، رونالدو، أندي روكسبورج، وينتون روفر.



جائزة أفضل هدف: بابلو إيمار، إيكر كاسياس، ميروسلاف كلوزه، أليكس سكوت، ألين بيليجرينو، دافيد تريزيجيه، ماركو فان باستن.



جائزة أفضل حارس مرمى: أليساندرو ألتوبيلي، فيتور بايا، جوردون بانكس، خورخي كامبوس، رينات داساييف، رينيه هيجيتا، بيتر شمايكل، مارك شفارتزر.



كيفية الاختيار



قامت لجنة فنية من الخبراء بترشيح 10 لاعبين و11 مدربا لجوائز الرجال، ورشحت لجنة أخرى 10 لاعبات و10 مدربين لجوائز السيدات.



ينقسم التصويت على الجائزة إلى أربعة أقسام متساوية (25%)، القسم الأول عن طريق مدربي المنتخبات المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي، والثاني عن طريق قادة المنتخبات، أما الثالث فيأتي عن طريق صحفيين مختصين.



ويشارك جمهور كرة القدم عامة في القسم الرابع عن طريق تصويت إلكتروني.



المرشحون

جائزة أفضل لاعب: كريستيانو رونالدو (البرتغال)، محمد صلاح (مصر)، لوكا مودريتش (كرواتيا).



جائزة أفضل لاعبة: أدا هيجربرج (النرويج)، دزينيفر مارروزان (ألمانيا) مارتا (البرازيل).



جائزة أفضل مدرب: زلاتكو داليتش (كرواتيا)، ديدييه ديشامب (فرنسا)، زين الدين زيدان (ريال مدريد).



أفضل مدرب/مدربة (سيدات): رينالد بيدروس (ليون)، أساكو تاكاكورا (اليابان)، سارينا ويجمان (هولندا).



أفضل حارس مرمى: تيبو كورتوا (بلجيكا)، هوجو لوريس (فرنسا)، كاسبر شمايكل (الدنمارك).

وفيما يلى نكشف أبرز المعلومات والتفاصيل عن الحفل..المكانالقاعة الملكية للاحتفالات في العاصمة البريطانية لندن.مقدمو الحفلسيقوم الممثل العالمي إدريس ألبا بتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، وسيشهد الحفل أيضا فقرات فنية أبرزها من المغنّي البريطاني الشهير نويل جالاجار.طريقة الترشيحتم الإعلان عن 41 مرشحا لجوائز الأفضل المقدّمة لأفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب رجال وأفضل مدرب/مدربة سيدات، في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، وتم اختصار القائمة على 3 مرشحين لكل جائزة في الثالث من الشهر الحالي.