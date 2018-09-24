الرئيس السيسي لـ ترامب: لقاؤنا يعكس حجم العلاقة القوية بين مصر وأمريكا.. فيديو

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.



وأضاف "السيسي" خلال لقائه بالرئيس ترامب، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قائلا: "أهنئكم على كافة النجاحات التي حققتها في أقل من عامين".



وتابع: "العلاقة بين مصر وأمريكا شهدت المزيد من الدعم في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولقائي معكم يعكس حجم العلاقة القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية".