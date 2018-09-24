ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أبو العينين: 500 ألف قتيل و10 ملايين مشرد و226 مليار دولار خسائر سوريا من الحرب

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:59 م
صدى البلد
أكد محمد أبو العينين رئيس الاتحاد الأورومتوسطى، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الأزمة السورية في هذه الفترة هو كيفية تحقيق التسوية السياسية والحفاظ على وحدة الدولة، بعدما بدا أن الحرب في سوريا قد حسمت من الناحية العسكرية، وتمت هزيمة الإرهاب من الناحية الأمنية، وتحسن الوضع نسبيا من الناحية الإنسانية، مشيرا إلى أن الأراضي السورية باتت مقسمة إلى مناطق نفوذ بين النظام وحلفائه، وبين المعارضة ومؤيدوها، والأكراد وأنصارهم، بجانب التواجد العسكري للعديد من الدول وهو ما يمثل خطر كبير على وحدة سوريا.


وأضاف أن سوريا لا تعاني حربا ولكنها حروبا متعددة بين إسرائيل ضد إيران وحزب الله، وبين تركيا والأكراد، وبين النظام ضد المتمردين، وبين المتمردين ضد بعضهم البعض، موضحا أن الحل السياسي للأزمة السورية يبدأ بوضع دستور سوري يعيد بناء النظام السياسي والدولة الوطنية وهو دور أصيل للأمم المتحدة التي يجب عليها أن تسارع لتشكيل لجنة سورية تحظى بالمصداقية لوضع الدستور تمثل جميع طوائف الشعب السوري، مؤكدا أن هذا الدستور سيكون الأساس الذي تجرى عليه الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وأوضح أن التدخلات الخارجية في سوريا والتي بدأت بدعم بعض الدول للثوار بالسلاح والتمويل أدت إلى نتائج كارثية وأسفرت عن أكبر مأساة إنسانية شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، أدت لمقتل 500 ألف سوري وتشريد 10 ملايين آخرين، مشيرا إلى أن البنك الدولي قدر خسائر سوريا بـ 226 مليار دولار وهو ما يحتم على الأطراف الدولية المهتمة بالشأن السوري المساعدة للدفع بعملية التسوية السياسية للأزمة.

وأكد على أن رؤية مصر في حل الأزمة السورية تقوم تعتمد في الحفاظ على كيان ووحدة الدولة السورية والحيلولة دون انهيار مؤسساتها، ودعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في إعادة بناء دولته، مؤكدا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق مع التأكيد على مكافحة الإرهاب والقضاء على المنظمات الإرهابية ونزع سلاح المليشيات الجماعات المتطرفة.

ترشيحاتنا

رامي رضوان لـ محمد صلاح: هتفضل الأفضل في قلوبنا

محمد صلاح يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018

بث مباشر حفل توزيع جوائز الفيفا 2018 بمشاركة محمد صلاح ولوكا مودريتش وكرستيانو رونالدو

رئيس برشلونة يتجاهل محمد صلاح.. ويصرح: ميسي الأفضل في العالم

سعودي من شبرا.. حكاية مطلق السلطان مع الميوزكلي المصري.. صور وفيديو

الداخلية تستجيب لـ صدى البلد وترفع الأتوبيس المهجور بمدينة نصر.. صور

تعرف على ترتيب محمد صلاح بقائمة أفضل لاعب فى العالم عن عام 2018

تونس: نهاية التوافق بين السبسي وحركة النهضة

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بخصوص وزارة الدفاع

نجاح مصري جديد.. الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قرار اتخذه ضد مصر عام 2010

السفارة البريطانية تهنئ صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل هدف لعام 2018

اكتشاف مواقع أثرية فى السعودية يعود تاريخها إلى 100 ألف عام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

إصدار بطاقة تأمين صحي لـ 260 ألف عامل بالمقاولات والمحاجر
الرئيس السيسي لـ ترامب: لقاؤنا يعكس حجم العلاقة القوية بين مصر وأمريكا.. فيديو
بث مباشر.. قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الفقي: لقاءات الرئيس السيسي رسالة طمأنة للعالم بتحسن اقتصاد مصر.. فيديو
خبير: عدم ترسيخ السلام العالمي يزيد فرص تفشي الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟