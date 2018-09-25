محمد إبراهيم: الحظ لم يحالف الاتحاد في الدوري رغم تفوقه بالبطولة العربية

أكد محمد إبراهيم، مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، أنه لم يكن ليتخذ قراره بالرحيل عن زعيم الثغر لو كان في ناد آخر.



وقال ابراهيم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة رادس كانت صعبة للغاية وتمكنا من تقديم أداء قوي في ملعب رادس، كنا الطرف الفائز، والترجي كان يتعادل معنا".



وتابع: "الأمور كانت ماشية معانا في البطولة العربية ولكن كانت واقفة في الدوري، مكسبناش 6 ماتشات وكان لازم يكون في تغيير".



وواصل مدير الكرة السابق بالاتحاد "التغيير مطلوب واحنا راضيين بالتغيير ده، احنا الي قدمنا استقالتنا، لو كان نادي تاني مكناش هناخد الخطوة دي، لكن تقدمنا باستقالتنا لمصلحة النادي لانه بيتنا".



واختتم محمد ابراهيم "اتوقع ان ينهي الاتحاد السكندري الموسم الحالي في مركز متقدم ببطولة الدوري".