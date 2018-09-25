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اقتصاد

إعفاء بذور دود القز من الجمارك استجابة لمنتجي الحرير الطبيعي بمصر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:50 ص
القز
القز
ولاء عبد الكريم
وافقت وزارة المالية على إعفاء بذور دود القز من الجمارك بشكل كامل، وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر، خاصة أن بذور دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته، وذلك في إطار تعزيز جهود الحكومة للارتقاء بصناعة الحرير الطبيعى في مصر.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن هذا الإجراء يدعم توجهات الدولة الهادفة لإحياء منظومة إنتاج وصناعة الحرير في مصر، والتي تمتد لتشمل إنتاج الخيوط والسجاد والأقمشة الحريرية، ووصولًا إلى إمكانية استخدامه في إنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل.

وقال إن تطوير صناعة الحرير في مصر يأتى في إطار مساعي الوزارة لتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والذي تعمل به نسبة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

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