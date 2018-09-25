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محافظات

انهيار عقار بمساكن الشيخ عبدالله بفارسكور..صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
فوجئ سكان مساكن الشيخ عبدلله بمنطقة المقابر بمدينة فارسكور ،بمحافظة دمياط ، بانهيار أحد اسقف العقار وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والادارة الهندسية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة فارسكور برئاسة اللواء ياسر الحفناوى رئيس مجلس المدينة ،وتم غلق الشارع واخلاء المبنى على الفور.

وأصدر رئيس مجلس مدينة فارسكور بتشكيل لجنة من الادارة الهندسية بالمجلس لفحص المبنى ومراجعة قرارات الازالة السابقة للمبنى والسبب وراء عدم تنفيذها.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر حفناوى رئيس رئيس مجلس مدينة فارسكور ، انه تلقي إخطارا من قسم شرطة فارسكور يفيد بورود بلاغ للنجدة بانهيار احد عقارات مساكن الشيخ عبدالله بمنطقة المقابر بفارسكور وبالفعل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجه على الفور الى موقع الانهيار وتم اخلاء المبنى بواسطة رجال الحماية المدنية وجارى اعمال فحص المبنى وأنه سيتم وضع حل فورى لسكان العقار بعد اخلاء المبنى وذلك حسب تعليمات الدكتور منال عوض محافظ دمياط.
انهيار عقار بمساكن الشيخ عبدالله بفارسكور..صور
انهيار عقار بمساكن الشيخ عبدالله بفارسكور..صور
انهيار عقار بمساكن الشيخ عبدالله بفارسكور..صور
انهيار عقار بمساكن الشيخ عبدالله بفارسكور..صور

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