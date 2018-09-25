تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها

يشهد اليوم، الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة على النحو التالي:



الدوري الإسباني الدرجة الأولى:

إسبانيول X إيبار: 8:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 7

ريال سوسييداد X رايو فاليكانو: 9:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 7

أتلتيكو مدريد X ويسكا: 10:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 3



الدوري الإيطالي الدرجة A:

انتر ميلان X فيورنتينا: 9:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 4



الدوري الألماني الدرجة الأولى:

فيردر بريمن X هيرتا برلين: 6:30 مساءً.. beIN SPORTS HD 5



ويوجد ثلاث مباريات الساعة 8:30 مساءً وهم:

فرايبورج X شالكه 04

بايرن ميونيخ X أوجسبورج.. beIN SPORTS HD 5

هانوفر X هوفنهايم.. BT Sport ESPN



الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:

موناكو X أنجيه.. 7:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6

نانت X نيس.. 7:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 7

تولوز X سانت إيتيان.. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 8