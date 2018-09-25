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رياضة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يشهد اليوم، الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة على النحو التالي:

الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
إسبانيول X إيبار: 8:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 7
ريال سوسييداد X رايو فاليكانو: 9:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 7
أتلتيكو مدريد X ويسكا: 10:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي الدرجة A:
انتر ميلان X فيورنتينا: 9:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني الدرجة الأولى:
فيردر بريمن X هيرتا برلين: 6:30 مساءً.. beIN SPORTS HD 5

ويوجد ثلاث مباريات الساعة 8:30 مساءً وهم:
فرايبورج X شالكه 04
بايرن ميونيخ X أوجسبورج.. beIN SPORTS HD 5
هانوفر X هوفنهايم.. BT Sport ESPN

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:
موناكو X أنجيه.. 7:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
نانت X نيس.. 7:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 7
تولوز X سانت إيتيان.. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 8

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