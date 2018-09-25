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أخبار العالم

ارتكبوا جرائم حرب.. هيومن رايتس ووتش تفضح انتهاكات الحوثيين في اليمن

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
رحيم يسري
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان،الحوثيين الذين يسيطرون على بعض المناطق في اليمن خاصة العاصمة صنعاء، باحتجاز رهائن وارتكاب "انتهاكات خطيرة" بحق محتجزين لديهم، بما في ذلك التعذيب.

وقالت المنظمة في بيان إنها وثّقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصا بطريقة غير قانونية، لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية.

وأضافت أن "معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب"، مؤكدة أنه "على السلطات الحوثية أن تفرج فورا عن المحتجزين تعسفا وأن توقف الإخفاءات القسرية وأن تحقق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم"، مشيرة إلى أن احتجاز رهائن يشكل "جريمة حرب".

وأكدت أن "محتجزين سابقين وصفوا كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم".

وأضافت أنها تنتهز فرصة صدور هذا البيان لتطلب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يعقد دورته في جنيف حاليا، تجديد مهمة مجموعة خبراء حول اليمن مكلفة التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها كل أطراف النزاع.

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