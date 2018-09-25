5.6 % ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية خلال يوليو

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء اليـوم الثلاثاء البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2018.



وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) 122.33 خلال شهر يوليو 2018 (أولـي) مقابل 115.85 خلال شهر يونيو 2018(نهائى) بنسبة ارتفاع قدرها 5.59٪ . وذلك بسبب زيادة الانتاج في اغلب الأنشطة الاقتصادية استعدادًا لعيد الأضحى والموسم الدراسي الجديد



وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 196.57 خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بشهر يونيو 2018 حيث بلغ 163.35 بارتفاع قدره 20.34٪ وذلك بسبب زيادة انتاج الملابس الجاهزة استعدادًا لموسم العيد الأضحى والعام الدراسي الجديد.



فيما بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الاثاث 127.90 خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بشهر يونيو 2018 حيث بلغ 105.73 بارتفــاع قدره 20.97% وذلك بسبب زيادة العقود الموقعة، بلـغ الرقــــم القيـــاسـي في صناعة المنسوجات 79.10 خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بشهر يونيو 2018 حيث بلغ 114.99بانخفاض قدره 31.21% بسبب التوقف المؤقت لبعض خطوط الانتاج.



وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الحاسبات و المنتجات الإلكترونية والبصرية و الأجهزة الطبية 230.09 خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بشهر يونيو 2018 حيث بلغ 296.10 بانخفاض قدره 22.29٪ وذلك بسبب الانتهاء من تسليم العقود السابقة وبداية عقود جديدة.​



