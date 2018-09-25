وزير الشباب يفتتح مؤتمر الأداء وتكنولوجيا الرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، الثلاثاء، المؤتمر الدولي للأداء الرياضي وتكنولوجيا الرياضة "نيكست برو" والمقام في دورته الأولى على مدار اليوم وغد بتنظيم من قبل فيتنس برو مصر بالتعاون مع أكاديمية فيتنس برو العالمية وأكاديمية ستار لاب الهولندية.



وشهد المؤتمر عددا من مسئولى اللجنة الأوليمبية المصرية ورؤساء الأندية، ومدربي اللياقة البدنية وشخصيات رياضية منهم الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين، واللواء يحيي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وأشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، وعمرو مهني رئيس فيتنس برو ورئيس المؤتمر، والكابتن هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر، والكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي، والكابتن ريعو، والكابتن حمادة صدقي، والكابتن عبد الظاهر السقا، والكابتن محمد عبد الواحد، والكابتن محمد شوقي ولفيف من كبار الإعلام والنقاد الرياضيين.



يناقش المؤتمر تكنولوجيا الرياضة ودورها في انتقاء المواهب والتحليل الإحصائي البدني والتخطيط للموسم الرياضي ودور تكنولوجيا الأدوات الرياضية في تطوير الأداء وتقليل احتمالية التعرض للإصابة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن المؤتمر يتماشى مع رؤية وزارة الشباب والرياضة في انتقاء المواهب، والاستشهاد بتجارب الدول المتقدمة في اكتشاف المواهب، مشيدًا بحجم وتنوع المشاركين في المؤتمر من رياضيين ومدربين ورؤساء أندية وإعلاميين وخبراء أجانب.



ورحب وزير الشباب والرياضة، بالتعاون في تنفيذ الأفكار البناءة في مجال الإدارة وتطوير العلوم الرياضية، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والقطاع الخاص تأكيدًا على أهمية المشاركة المجتمعية.



وكشف الدكتور أشرف صبحي عن مبادرات الوزارة على صعيد اكتشاف الموهوبين من خلال المشروع القومي للناشئين، ومشروع الموهبة لاكتشاف الموهوبين في 9 ألعاب رياضية، بالإضافة إلى مبادرة اكتشاف الألف موهبة.



كما قدم الوزير التهنئة إلى نجم منتخب مصر محمد صلاح، لوجوده بين أفضل 3 لاعبين في العالم لعام 2018، وحصوله على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018، مقدما التحية والتقدير لكل محترفي مصر الذين يعدون خير سفراء لوطنهم، فيما اعتبر الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين أن مؤتمر الأداء الرياضي وتكنولوجيا الرياضة "نقلة نوعية" من حيث المهنية والمادة العلمية التي سيتم مناقشتها وتنوع المشاركين والخبراء به.



ومن جانبه، قال عمرو مهني إن المؤتمر يهدف إلى التعرف على علم وتجارب دول العالم المتقدمة في مجال الرياضة، مبينا أن المؤتمر يرتكز على 3 محاور رئيسية تتمثل في اكتشاف وتحديد الموهبة وتطويرها، والمساهمة في تطوير العلم التطبيقي في مجال الرياضة، وإرساء مفهوم جديد للمنشآت الرياضية وكيفية إدارتها.



وأعلن أن أكاديمية فتنس برو، لديها خطة عمل للتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات لإقامة ورش عمل كل 3 أشهر لتبادل الخبرات على صعيد الأداء الرياضي بمشاركة مجموعة من الخبراء الأجانب.



وعلى هامش افتتاح المؤتمر، تم تكريم الكابتن حمدى نوح مستشار الكرة بنادي المقاولون العرب تقديرًا لدوره في مسيرة نجم منتخب مصر اللاعب محمد صلاح.