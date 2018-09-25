ليدي جاجا تشع جمالا بالفضي في عرض فيلم A star is born .. صور

حضرت النجمة العالمية ليدي جاجا العرض الخاص لفيلمها الجديد A star is born الذي أقيم أمس الاثنين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك قبل طرحه يوم 5 اكتوبر في السينمات الأمريكية والعالمية.



وخطفت ليدي جاجا الانظار بفستان فضي لامع و طويل من ماركة Givenchy مع مكياج كلاسيكي وتسريحة شعر بسيطة.



وحضر العرض الخاص أيضًا بطل ومخرج الفيلم النجم العالمي برادلي كوبر الذي يخوض اول تجربة اخراجية من خلال فيلمه A star is born، الذي عرض لأول مرة في الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي وفي مهرجان تورنتو بكندا وسوف يفتتح ايضا مهرجان طوكيو السينمائي.



وتدور أحداثه حول جاكسون ماين، الموسيقي الذي يكتشف فتاة موهوبة تقوم بدورها ليدي جاجا ويقع جاكسون في حبها ويساعدها على تحقيق الشهرة.