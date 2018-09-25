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شاهد.. طبيب نفسي يعالج مرضاه بوضعهم في نعش ودفنهم أحياء

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:20 م
صدى البلد
أحمد شريف
اخترع طبيب نفسي طريقة جديدة لعلاج مرضاه عن طريق وضعهم في توابيت الموتى ودفنهم في غابة لشفائهم من علتهم النفسية، إثر شعورهم بأنهم أحياء.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، يجلس الطبيب النفسي "أندريه زيليفيترو" مرضاه في توابيت قبل دفنهم في قبر محفور، كجزء من العلاج النفسي.

وأصبح أسلوب علاج الطبيب الغير تقليدي معروفًا لدى القرويين الأوكرانيين بعد عثورهم على 12 توابيت فارغة مهجورة في الغابة بالقرب من العاصمة كييف في شمال أوكرانيا.

وبحسب ما ورد عثر القرويون على عشرات من القبور المحفورة حديثًا في مكان الحادث مما دفعهم إلى استدعاء الشرطة، التي بدأت البحث خلف الواقعة الغامضة، وقادت تحقيقات رجال الأمن، إلى اعتراف المعالج النفسي باستخدام التوابيت لعلاج مرضى النفسيين كأحد الوسائل المبتكرة للعلاج.

ووفقًا لاقوال الأخصائي النفسي، أخذ 12 شخصا من مرضاه إلى الغابة ودفنهم أحياء لمدة ساعتين.

وكان الطبيب سجل فيديو نشره عبر الإنترنت بهدف الدعاية والإعلان لأحد مرضاه وه يخضع للعلاج الغريب.

ويوضح الفيديو، نعشًا وضعه الطبيب في حفرة محفورة حديثًا، ثم ينظر إلى شاب يرتدي قميصا أبيض وهو جالس في التابوت قبل دفنه.

وبحسب الصحيفة ، قال أحد المرضى الذين دفنوا أحياء، حسبما ورد: "عندما خرجت من التابوت، شعرت كما لو أنني أصبحت شخصًا جديدًا.. كان ذلك غريبًا".
شاهد.. طبيب نفسي يعالج مرضاه بوضعهم في نعش ودفنهم أحياء
شاهد.. طبيب نفسي يعالج مرضاه بوضعهم في نعش ودفنهم أحياء
شاهد.. طبيب نفسي يعالج مرضاه بوضعهم في نعش ودفنهم أحياء
شاهد.. طبيب نفسي يعالج مرضاه بوضعهم في نعش ودفنهم أحياء
شاهد.. طبيب نفسي يعالج مرضاه بوضعهم في نعش ودفنهم أحياء

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