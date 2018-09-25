طريقة عمل الكشرى المصرى للشيف نجلاء الشرشابى

نقدم لكم طريقة عمل الكشرى المصري بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سى بى سى سفرة".
مقادير الكشرى المصرى:
كوب عدس أسود منقوع
2 كوب أرز
كوب شعيرية
مكرونه
حمص مسلوق
بصلة شرائح
ثوم
طماطم
زيت
كمون ناعم
شطة ناعمة
ملح وفلفل أسود
طريقة عمل الكشرى المصرى:
* أسلقى العدس فى الماء ثم أضيفى الأرز والملح والفلفل الأسود.
* شوحى الشعيرية فى الزيت على النار ثم أضيفي لها العدس والأرز على النار.
* شوحى البصلة الشرائح فى الزيت على النار ثم صفيها من الزيت.
طريقة إعداد الصلصة
* أغلى طماطم معصورة على النار مع القليل من الزيت والملح.
طريقة إعداد الدقة
* أخلطى الثوم المفروم مع عصير الليمون والشطة والكمون الناعم.
* قدمى الكشرى وذلك بوضع الأرز والعدس والشعيرية مع المكرونة والحمص المسلوقين والبصل المحمر والصلصة والدقة.
مقادير الكشرى المصرى:
كوب عدس أسود منقوع
2 كوب أرز
كوب شعيرية
مكرونه
حمص مسلوق
بصلة شرائح
ثوم
طماطم
زيت
كمون ناعم
شطة ناعمة
ملح وفلفل أسود
طريقة عمل الكشرى المصرى:
* أسلقى العدس فى الماء ثم أضيفى الأرز والملح والفلفل الأسود.
* شوحى الشعيرية فى الزيت على النار ثم أضيفي لها العدس والأرز على النار.
* شوحى البصلة الشرائح فى الزيت على النار ثم صفيها من الزيت.
طريقة إعداد الصلصة
* أغلى طماطم معصورة على النار مع القليل من الزيت والملح.
طريقة إعداد الدقة
* أخلطى الثوم المفروم مع عصير الليمون والشطة والكمون الناعم.
* قدمى الكشرى وذلك بوضع الأرز والعدس والشعيرية مع المكرونة والحمص المسلوقين والبصل المحمر والصلصة والدقة.