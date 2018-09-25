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طريقة عمل الكشرى المصرى للشيف نجلاء الشرشابى

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:52 م
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل الكشرى المصري بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سى بى سى سفرة".

مقادير الكشرى المصرى:
كوب عدس أسود منقوع
2 كوب أرز
كوب شعيرية
مكرونه
حمص مسلوق
بصلة شرائح
ثوم
طماطم
زيت
كمون ناعم
شطة ناعمة
ملح وفلفل أسود

طريقة عمل الكشرى المصرى:
* أسلقى العدس فى الماء ثم أضيفى الأرز والملح والفلفل الأسود.
* شوحى الشعيرية فى الزيت على النار ثم أضيفي لها العدس والأرز على النار.
* شوحى البصلة الشرائح فى الزيت على النار ثم صفيها من الزيت.

طريقة إعداد الصلصة
* أغلى طماطم معصورة على النار مع القليل من الزيت والملح.

طريقة إعداد الدقة
* أخلطى الثوم المفروم مع عصير الليمون والشطة والكمون الناعم.

* قدمى الكشرى وذلك بوضع الأرز والعدس والشعيرية مع المكرونة والحمص المسلوقين والبصل المحمر والصلصة والدقة.

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