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جوتيريش: علينا التسلح بالمنطق والقوة لا بالأوهام والخوف.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:55 م
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
مي فهمي
قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه في مواجهة التهديدات الجسيمة ومع ازدياد فرص الازدهار المشترك ما من بديل عن الجهد الجماعي لما فيه الخير للجميع.

وأضاف "جوتيريش"، خلال كلمته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العجز عن إنهاء الحروب في سوريا واليمن وأزمة الروهينجا أمر مثير للاستهجان، كما أن الفلسطنيين والاسرائيليين في صراع لا ينتهي، ومازال تهديد الارهاب يلوح في الأفق، كما أننا وجدنا استخدام أسلحة كيماوية على الرغم من أن مستخدميها فلتوا من العقاب.

وأكد أنه مع انتشار التشاؤم علينا أن نسعى جاهدين الى وقف هذا التدهور وتجاوز هذه التحديات والتسلح بالمنطق لا بالأوهام وبالقوة لا بالخوف، مشددا على أن الدورة الحالية للجمعية العامة تمثل فرصة حقيقية لإحراز تقدم.

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