محمد فايز: كلمة ترامب في الأمم المتحدة يشوبها الكثير من الغموض

قال محمد فايز فرحات، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة يشوبها الكثير من الغموض حول التوجهات الأمريكية تجاه قضايا دولية مهمة ومنظمات عالمية.



وأضاف «فرحات» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن تصريحات ترامب بشأن «أوبك» تثير الكثير من التساؤلات خاصة أن الدول العربية هي الأكثرية داخل المنظمة.



وأوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك دول بعينها تعاني من مشكلات اقتصادية وهذا يؤثر علي حجم معدلات النمو العالي لذلك لابد من زيادة العرض من الدول المشاركة.

