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أخبار البلد

السيسي يلتقي العاهل الأردني على هامش دورة الأمم المتحدة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:09 م
محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك. وأكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين خاصة في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن العاهل الأردني أعرب من جانبه عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبًا، وترحيب الأردن بمستوى التنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية. وأشاد العاهل الأردني بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

ذكر السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، فضلًا عن تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافقت رؤى الزعيمين حول أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد الزعيمان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة في إطار من احترام سيادتها على أراضيها وإنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها​. كما تم استعراض جهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد الزعيمان أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، في إطار استراتيجية متكاملة تشمل الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة العسكرية والأمنية.

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