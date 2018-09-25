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محافظات

منظومة نقل جماعي ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسيوط الجديدة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:59 م
لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط بمواطني أسيوط الجديدة
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظة أسيوط البدء فى خطة تطوير طريق أسيوط الجديدة ورفع كفاءته من خلال توسعة الطريق وعمل مصدات بطول الطريق وتشجير جانبى الطريق واستكمال اعمال الانارة بالتنسيق بين شركات المقاولات وجهاز مدينة اسيوط الجديدة بالاضافة الى دعم المدينة بعدد 4 مينى باص لدعم منظومة النقل الجماعى للركاب بالمدينة وميكنة المواقف بها وتفعيل مكتب خدمة المواطنين بالمدينة ومراجعة خطوط سير السيارات من مواقف السيارات بمدينة اسيوط الى مدينة اسيوط الجديدة وأحيائها المختلفة بالاضافة الى اقامة وحدة للغسيل الكلوى لخدمة المرضى بالتنسيق مع جامعة أسيوط ونقل بعض الكليات الجامعية الى المدينة لتخفيف الضغط السكانى عن مدينة اسيوط وخلق مجتمعات عمرانية بمدينة اسيوط الجديدة والرحاب .

واستمع المحافظ خلال أول لقاء جماهيرى له الى شكاوى المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بقطاعات التموين والصحة والتربية والتعليم مصدرا تعليماته بتكثيف الحملات التموينية على المخابز الموجودة بالمدينة وتفعيل المشاركة المجتمعية والتواصل الجماهيرى مع المواطنين بعقد لقاء شهرى بالمواطنين لمناقشة طلباتهم ومقترحاتهم واقامة اندية رياضية بالمدينة متكاملة الخدمات لتحقيق الجذب السكانى وتفعيل الانشطة الرياضية واستكمال الخدمات والمرافق بالتجمع السكنى بمنطقة الرحاب لخلق مناطق جذب سكانى والتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لفتح منافذ متحركة وثابتة لبيع المواد الغذائية واللحوم للمواطنين بالمدينة بأسعار مخفضة .

وأكد المهندس احمد ابراهيم رئيس جهاز مدينة اسيوط الجديدة استكمال اعمال تطوير ورفع كفاءة المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبدء فى انشاء فصول للتعليم التجارى بالمدينة لخدمة الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وحل مشاكل المواطنين بمشروع ابنى بيتك وقبول تظلماتهم ورفعها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والتعاون مع مجلس امناء المدينة فى حل المشكلات واقتراح الحلول المناسبة للمواطنين للنهوض بالخدمات المقدمة لهم .
منظومة نقل جماعي ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسيوط الجديدة
منظومة نقل جماعي ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسيوط الجديدة
منظومة نقل جماعي ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسيوط الجديدة
منظومة نقل جماعي ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسيوط الجديدة
منظومة نقل جماعي ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسيوط الجديدة
منظومة نقل جماعي ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسيوط الجديدة
منظومة نقل جماعي ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسيوط الجديدة
منظومة نقل جماعي ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسيوط الجديدة

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