العاصفة الاستوائية روزا تتشكل قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادئ

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "روزا" بدأت تتشكل في المحيط الهادئ قبالة ساحل المكسيك، حيث من المتوقع أن تزداد قوتها، إلا أن خبراء الطقس يتوقعون أن تظل بعيدة عن الساحل.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ عن مركز الأعاصير قوله إن مركز العاصفة "روزا" يقع على بعد نحو 620 كيلومترا جنوب غرب مدينة مانزانيلو المكسيكية.



وتصاحب العاصفة رياح بلغت سرعتها نحو 75 كيلومترا في الساعة، وتتجه نحو الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.



وتوقع المركز الوطني للأعاصير أن تزداد العاصفة إلى قوة الإعصار في غضون يومين، ويشير المسار الحالي للعاصفة إلى أنها ستظل على بعد مئات الأميال من ساحل المكسيك.