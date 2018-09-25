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أحمد موسى يفضح أردوغان بسبب صورته مع ترامب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:30 م
ترامب واردوغان
ترامب واردوغان
كـريـم الـخـطيب
كشف الإعلامي أحمد موسى عن موقف كوميدي للرئيس التركي أردوغان أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا إياه بـ«بهلول تركيا».

قال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب مقابلة الرئيس الأمريكي، ولكن ترامب رفض بسبب ضيق وقته خاصة أنه كان مخصص وقت لمقابلة رؤساء آخرين.

وأوضح «موسى» أن وقت كلمة الرئيس الأمريكي ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خرج أردوغان من القاعة لينتظر ترامب في الخارج، وأثناء خروج ترامب مع زوجته، ذهب إليه أردوغان ليسلم عليه وترامب لم يهتم بمقابلته.

وتابع: «التقطت هذه الصورة التى جمعت بين ترامب وأردوغان ولاقت سخرية داخل المجتمع الأمريكي، وهو فيه رئيس دولة يعمل كده .. إيه الشغل الصغير ده».

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