شاهد .. أول تعليق للطفل الباكي بإحدى المدارس بحثا عن النوم

قال الطفل محمد أحمد صالح، الذى بكى بإحدى المدارس بحثًا عن النوم لمدة ربع ساعة، إنه طالب بالصف الأول الابتدائى بمدرسة شبرا مصر.



وأضاف الطفل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، « ازيك يا عم معتز انا الحمد لله وصاحى» ويرد الدمرداش عليه « اوعى تزعل من اللى حصل فى المدرسة يا محمد وحقك هيرجعلك » .



وفى نفس السياق قال والد الطفل« إن مدرسا وراء تصوير ابنى داخل المدرسة وسأقاضي المدرسة والوزارة».



كان رواد السوشيال ميديا قد تداولوا فيديو يكشف قيام معلمة بنهر طفل داخل الفصل لطلبه النوم لمدة ربع ساعة، ولم يذكر فى الفيديو اسم المدرسة التى تمت فيها الواقعة.

