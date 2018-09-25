شكري: لقاء الرئيس السيسي مع ترامب أفرز إرادة قوية لحل أزمات المنطقة ودحر الإرهاب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعطي مساحة لكافة رؤساء وزعماء الدول للتواصل، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتتيح للرئيس السيسي فرصة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، وظهر ذلك في لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف " شكري " في تصريحاته التليفزيونية على قناة " إكسترا نيوز"، أن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي خرج بإرادة قوية لحل أزمات المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية واليمنية والحرب على الإرهاب.



وتابع:" لقاء الرئيس السيسي مع السكرتير العام للأمم المتحدة خرج بإشادة أممية بدور مصر في رئاسة مجموعة الـ 77 وإسهامها في خطط بلورة الإطار العام لإصلاح الأمم المتحدة والمنظمة الدولية".



وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي المنتظرة ستتحدث عن التحديات التي تواجه العمل الدولي المشترك، والأسس التي يجب أن يسير عليها العمل الدولي من مبادي وأسس توفر الاستقرار والأمن لكافة دول العالم.



