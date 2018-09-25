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أصل الحكاية

أبرزها الاعتراف بالقدس واستعادة مصداقية مصر.. 5 رسائل حاسمة من السيسي في الأمم المتحدة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:54 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبدالله قدري
خلال كلمته مساء اليوم الثلاثاء في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رسائل حاسمة إلى الأمم المتحدة، فيما يتعلق بنظام عملها بما لا يؤثر على نظام مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.. وفيما يلي أبرز رسائل السيسي:

الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لابد من الوقوف بجانب القضية الفلسطينية، والحفاظ على حقوقهم، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وقف النزاعات الدولية

طالب الرئيس السيسي بضرورة استعادة الدولة الوطنية في سوريا واليمن وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها، مشددًا على الحاجة الماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات.

بناء منظومة عالمية لمواجهة الإرهاب

كما أكد السيسي على بناء منظومة عالمية لمواجهة الإرهاب، وكل من يدعمه بأي شكل، مشددًا على أن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأسمى معانيها.

مصر تستعيد مصداقيتها

وأكد السيسي أيضًا مصر تستعيد مصداقيتها، وإن شعبها يطمح فى مستقبل قائم على السلام وتقبل الآخر.

تمكين المرأة والشباب

أوضح السيسي أن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأسمى معانيها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية شهدت قفزات نوعية في مجال تمكين المرأة والشباب، حيث تشغل المرأة 25% من المناصب الوزارية، و 15% في مقاعد البرلمان في الدولة.

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